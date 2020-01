Koszty eksploatacyjne w wartości początkowej samochodu bez limitu

Jeżeli podatnik chce, aby samochód osobowy stanowił składnik majątku firmowego, wówczas konieczne jest doprowadzenie go do stanu sprawności i być może poniesienie w związku z tym pewnych kosztów. W tym przypadku należałoby uznać, że takie koszty mogą być uwzględnione w wartości początkowej samochodu osobowego, od której dokonywane są odpisy amortyzacyjne. Zatem w tej sytuacji art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT nie powinien znaleźć zastosowania. Taka sama sytuacja będzie mogła mieć miejsce w przypadku, gdy podatnik poniesie wydatek, np. z tytułu opłaty rejestracyjnej samochodu osobowego przed ujęciem go w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Interpelacja nr 134 do ministra finansów w sprawie księgowania samochodowych wydatków eksploatacyjnych

Podatnicy często pytają o obowiązujący od stycznia (2019 r. - dop. red.) nowy mechanizm ograniczania zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych z samochodami osobowymi. Część zapytań dotyczy ponoszonych na samochody osobowe wydatków ekspoloatacyjnych, które podlegają jednocześnie zaliczeniu do wartości początkowej pojazdu. Sytuacja taka może mieć miejsce np. w przypadku, gdy podatnicy przed oddaniem środka trwałego (samochodu osobowego) do używania i założenia dla niego ewidencji środków trwałych ponoszą koszty jego pierwszej rejestracji bądź niezbędnych napraw. W takim przypadku pojawiają się wątpliwości, w jaki sposób stosować ograniczenia w księgowaniu kosztów podatkowych.

Czy poniesione wydatki, stanowiące koszty używania samochodów osobowych, doliczone jednocześnie do wartości początkowej podlegają zarówno ograniczeniu z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jak i limitowaniu jako część wartości początkowej stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 4 (odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 4 o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czy też zaliczenie tych wydatków do wartości początkowej zmienia ich charakter i w związku z tym zastosowanie do nich znajduje jedynie przepis art. 16 ust. 1 pkt 4 (art. 23 ust. 1 pkt 4 w przypadku ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

Poseł Tomasz Rzymkowski

21 listopada 2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 134 w sprawie księgowania samochodowych wydatków eksploatacyjnych

odpowiadając na interpelację nr 134 Pana Tomasza Rzymkowskiego w sprawie „księgowania samochodowych wydatków eksploatacyjnych”, uprzejmie przekazuję następujące wyjaśnienia.

W interpelacji poruszono kwestię obowiązującego od stycznia (2019 r. - dop. red.) nowego mechanizmu ograniczania zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych z samochodami osobowymi. Wskazano na pojawiające się pytania dotyczące ponoszonych wydatków eksploatacyjnych, któr...