Koszty babciowego będą nieproporcjonalne do efektów?

Rodzice dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca będą mogli liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w ramach tzw. babciowego. Ustawa dotycząca nowego świadczenia została już przyjęta przez Sejm. Eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju wskazują na to, że nowe świadczenie zwiększy dług publiczny, a jednocześnie niewiadomą pozostaje kwestia osiągnięcia zamierzonych efektów.

W ramach szykowanego programu pn. Aktywny rodzic rząd przewidział m.in. wprowadzenie babciowego. W założeniu świadczenie ma wspierać aktywizację zawodową rodziców.

„Z uzasadnienia do projektu ustawy można wywnioskować, że głównym celem jest zwiększenie aktywności zawodowej rodziców, a w szczególności matek z małymi dziećmi, tj. od 12. do 35. miesiąca życia. Projektodawca powołuje się na dane Eurostatu dotyczące wskaźnika zatrudnienia mężczyzn i kobiet. Zgodnie z nimi w 2022 r. w naszym kraju jedynie 68,9 proc. kobiet posiadających jedno dziecko do 6. roku życia pracowało, zaś w przypadku mężc...