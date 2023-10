Koszt próbnego rozruchu zwiększa wartość początkową środka trwałego

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że w 2021 roku rozpoczęła inwestycję, której realizacja polega na budowie od podstaw nowych instalacji gazowych do produkcji ciepła. Celem przeprowadzenia inwestycji jest całkowite zastąpienie dotychczasowych źródeł produkcji ciepła, czyli pieców węglowych, bardziej ekologicznymi i efektywnymi piecami gazowymi. Pierwsza część inwestycji (jedna z dwóch użytkowanych ciepłowni) została oddana do użytkowania 30 grudnia 2022 r., natomiast oddanie do użytkowania drugiej ciepłowni jest planowane w listopadzie 2023 roku. Przed oddaniem do użytkowania pierwszej ciepłowni gazowej konieczne było sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych pieców oraz całości instalacji, w tym pod względem bezpieczeństwa. Analogiczne testy/rozruch próbny zostaną przeprowadzone przed oddaniem do użytkowania drugiej ciepłowni gazowej. Przeprowadzenie rozruchu próbnego wiązało się z poniesieniem przez spółkę kosztów nabycia gazu zużytego na potrzeby rozruchu oraz kosztów praw do emisji CO2 koniecznych do umorzenia w związku z emisją tych substancji do atmosfery w wyniku przeprowadzonych prób. Jednocześnie rozruch pozwolił na produkcję ciepła, które zostało odprowadzone do sieci ciepłowniczej, stanowiąc produkt podlegający sprzedaży w ramach podstawowej działalności operacyjnej spółki. Wytworzone w ramach rozruchu ciepło zostało zafakturowane i sprzedane odbiorcom finalnym, tym samym, którym spółka dostarcza ciepło w ramach podstawowej działalności operacyjnej, stanowiąc bieżący przychód podatkowy spółki.

Spółka chciała wiedzieć, czy koszty zakupu gazu zużytego na próbny rozruch instalacji gazowej oraz związane z jego spalaniem koszty nabycia praw do emisji CO2 stanowią element wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład nowej instalacji ciepłowniczej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowe w wydanej interpretacji stwierdził:

W myśl art. 16g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT), za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia.

Stosownie do art...