Korekta związana z wprowadzeniem kilometrówki VAT

Zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, dalej: ustawa o VAT), w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Przepis ten ustanawia ogólne ograniczenie odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do określonych pojazdów samochodowych (zasadniczo samochodów osobowych poniżej 3,5 tony) – do 50%.

Wyjątek od powyższego dotyczy sytuacji, gdy samochody są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT). Przy czym generalnie za takie uznaje się pojazdy, dla których prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu (określana czasem jako kilometrówka do VAT). Ponadto, sposób wykorzystania danego pojazdu musi wykluczać jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT). Zazwyczaj ma to formę regulaminu użytkowania, który zabrania wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych.

Kolejnym warunkiem dla pełnego odliczenia jest złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego formularza VAT-26 – informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Zasadniczo należy tego dokonać w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiony został pierwszy wydatek związany z pojazdem (art. 86a ust. 12 ustawy o VAT).

Brak spełniania powyższych przesłanek sprawi, że podatnik nie odliczy pełnego podatku naliczonego od wydatków związanych z danym samochodem, w tym od jego nabycia (jeżeli pojazd nie posiada specjalnej konstrukcji).

Z drugiej strony, podatnik może spełnić przesłanki do odliczania 100% podatku naliczonego w późniejszym czasie. Oczywiście będzie to ...