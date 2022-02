Korekta roczna VAT przy proporcjonalnym rozliczaniu

Gdy podatnik prowadzi jeden rodzaj działalności problemu nie ma. Jeżeli jest to działalność opodatkowana prawo do odliczenia przysługuje a w przypadku nieopodatkowanej prawo takie nie istnieje. Podatnicy, którzy prowadzą działalność mieszaną to znaczy opodatkowaną i zwolnioną z VAT, po zakończeniu roku mają obowiązek obliczenia rzeczywistej struktury obrotów dla roku poprzedniego. Wyliczenie stanowi podstawę skorygowania rozliczenia podatku naliczonego za cały rok ubiegły.