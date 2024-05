Kontrola kont bankowych przez skarbówkę zagraża prywatności?

Wprowadzone w 2022 r. regulacje, które dają organom podatkowym szersze uprawnienia do kontrolowania kont bankowych podatników, mogą budzić wątpliwości w kontekście prywatności osób fizycznych – ocenia rzecznik praw obywatelskich. W piśmie skierowanym do resortu finansów RPO domaga się szczegółowych informacji nt. skali wystąpień Krajowej Administracji Skarbowej do banków i skuteczności przepisów.