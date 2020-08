Koniec karty pojazdu i nalepki kontrolnej, ale nie tak prędko

W rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 388) zaproponowano wprowadzenie 24-miesięcznego vacatio legis na wejście w życie przepisów dotyczących zniesienia obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej uwzględniając, iż jest to zmiana systemowa, a co za tym idzie konieczny jest odpowiedni czas na dokonanie zmian w systemie teleinformatycznym rejestracji oraz w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, a także na dokonanie zmiany technologicznej i organizacyjnej przez wytwórcę dokumentów - wyjaśniło Ministerstwo Infrastruktury.

Interpelacja nr 8535 do ministra infrastruktury w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z procedowanym obecnie w Sejmie projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 388) w imieniu Związku Dealerów Samochodów zwracam się do Pana Ministra z następującymi uwagami dotyczącymi przedmiotowego projektu:

1. Zasadne są uchylenie art. 77 ustawy Prawo o ruchu drogowym (art. 1 pkt 17 projektu ustawy zmieniającej) i likwidacja instytucji karty pojazdu. W ocenie branży dealerów samochodów utrzymywanie istnienia tego dokumentu nie ma w chwili obecnej racji bytu i konieczność jego wydawania przez producenta lub importera pojazdów nowych albo przez starostę stanowi jedynie dodatkowe obciążenie formalne. Co więcej, w przypadku zmiany właściciela pojazdu, zgodnie z art. 78 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym, konieczne jest dokonanie adnotacji w karcie pojazdu przez odpowiedniego starostę. Należy zauważyć, że w chwili obecnej przepis ten jest martwy i obowiązek ten nie jest realizowany przez starostów, tak jak do niedawna nie był w ogóle egzekwowany obowiązek zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu w trybie art. 78 ust. 2 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym. Jeżeli jednak obowiązek dokonywania wpisów w karcie pojazdów w przypadku zmiany właściciela byłby realizowany, doprowadziłoby to do paraliżu działania urzędów obsługujących starostów w zakresie rejestracji pojazdów, którym przybyłoby do wykonania rocznie kilka milionów czynności (tyle, ile jest transakcji pojazdów zarejestrowanych) polegających na odebraniu karty pojazdu od właściciela, dokonaniu wpisu oraz wydaniu jej z powrotem właścicielowi pojazdu.

