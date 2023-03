Kolejne korzystne zmiany w Kodeksie pracy trafiły do podpisu prezydenta

Dłuższy urlop rodzicielski, dodatkowe dni urlopu okolicznościowego oraz stabilne formy zatrudnienia - to tylko część rozwiązań, nad którymi we czwartek zakończył prace parlament. Nowelizacja Kodeksu pracy trafi teraz na biurko Prezydenta Andrzeja Dudy.

„Bardzo się cieszę, że już niebawem faktem staną się kolejne korzystne rozwiązania w prawie pracy. Pierwsze zmiany już wchodzą w życie, bo 7 kwietnia zacznie obowiązywać możliwość pracy zdalnej, a od 21 lutego pracodawcy zyskali szersze uprawnienia w zakresie kontroli trzeźwości pracowników. Przyjęte w czwartek kolejne regulacje są odpowiedzią na oczekiwania m.in. pracujących rodziców. To dla nich wydłużamy urlop rodzicielski i wprowadzamy elastyczne formy zatrudnienia, co z pewnością ułatwi godzenie ról zawodowych i prywatnych. Ważne zmiany nastąpią w zakresie możliwości zmian warunków zatrudnienia oraz w zawieraniu umów na okres próbny” – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dłuższy urlop rodzicielski

To jedna z najważniejszych zmian. Łączny wymiar urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców będzie wynosił do 41. tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) albo do 43. tygodni (w przypadku ...