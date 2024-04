Kolejna nowela ustawy o rachunkowości. Będą nowe obowiązki ws. raportowania

Nowelizacja ma przede wszystkim dostosować polskie prawo do unijnych regulacji, w tym m.in. dyrektywy PE i Rady (UE) 2022/2464 z 14 grudnia 2022 r. ws. zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

„Kluczowym celem dyrektywy 2022/2464 jest zapewnienie, aby większa grupa przedsiębiorstw raportowała istotne, porównywalne i wiarygodne informacje nt. zrównoważonego rozwoju – w większym stopniu użyteczne dla inwestorów i innych interesariuszy. Jest to m. in. niezbędne do realizacji celu, jakim jest zmiana przepływu kapitałów w kierunku finansowania przedsiębiorstw rozwijających się w sposób zrównoważony lub dążących do takiej transformacji” – można przeczytać w uzasadnieniu projektu.

Po nowelizacji katalog jednostek zobowiązanych do raportowania będzie szerszy i obejmie: – wszystkie duże jednostki; – jednostki będące jednostką dominującą dużej grupy kapitałowej; – małe i średnie jednostki do...