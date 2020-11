Kody GTU w JPK_VAT. MF szykuje zmiany?

Nowy JPK_VAT obowiązuje od 1 października 2020 r. Po raz pierwszy trzeba go będzie przesłać do 25 listopada br. (dane za październik). Przedsiębiorcy zwracają uwagę, że zakwalifikowanie do poszczególnych grup nie zawsze jest proste. Grup towarów i usług jest tylko 13, ale katalog artykułów i usług zaliczanych do poszczególnych grup jest rozbudowany. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy daną transakcję trzeba oznaczyć kodem, niekiedy konieczne będzie sięgnięcie do osobnych klasyfikacji lub aktów prawnych, takich jak PKWiU, CN, ustawa o VAT wraz z załącznikami nr 12 i nr 15, ustawa o podatku akcyzowym, a nawet Prawo farmaceutyczne (w przypadku sprzedaży leków i wyrobów medycznych).