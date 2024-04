Kodeks pracy będzie w większym stopniu wspierać rodziców wcześniaków?

Do Kodeksu pracy wprowadzone zostać mają zmiany dotyczące wydłużenia urlopu macierzyńskiego o całkowity czas hospitalizacji dziecka po wyjściu ze szpitala lub innego zakładu leczniczego (maksymalnie do 24 tygodni) – wynika z projektu nowelizacji, który posłowie Konfederacji skierowali do Sejmu. Jak tłumaczą autorzy projektu, nowela ma poprawić sytuację rodziców wcześniaków.