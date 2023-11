Kiedy prenumerata czasopism jest kosztem podatkowym?

Przedsiębiorca nabywa usługę prenumeraty czasopism obejmującą okres od stycznia do grudnia 2023 r. Otrzymuje fakturę dokumentującą tę usługę oraz ujmuje ją w księgach rachunkowych w listopadzie 2022 r., natomiast dokonał zapłaty za tę usługę w grudniu 2022 r. W którym momencie przedsiębiorca powinien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ww. wydatek?

Zdaniem przedsiębiorcy opisany wydatek powinien być przez niego zaliczany do kosztów uzyskania przychodów w momencie jego ujęcia w księgach rachunkowych, a więc w listopadzie 2022 r. Znajduje tutaj zastosowanie art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mamy bowiem do czynienia z kosztem pośrednim, który dotyczy okresu nieprzekraczającego roku podatkowego (okresu od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r.). W takiej sytuacji przepisy przewidują, że jedynym momentem zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest moment ujęcia w księgach rachunkowych. Tym samym, jeśli wydatek ten zostanie ujęty w księgach rachunkowych w listopadzie 2022 r., to będzie stanowił on koszt uzyskania przychodów w listopadzie 2022 r.

Odpowiedź:

Stosownie do art. 15 ust. 4d ustawy z dni...