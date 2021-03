Kiedy prawnik nie musi mieć kasy fiskalnej

Interpelacja nr 19623 do ministra finansów w sprawie zwolnienia prawników z ewidencjonowania przychodów na kasie fiskalnej

Szanowny Panie Ministrze!

Możliwe jest co do zasady skorzystanie ze zwolnienia z ewidencjonowania przychodów na kasie fiskalnej w sytuacji, gdy usługa świadczona jest na odległość. Wskazuje na to § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519), zgodnie z którym zwolnienie z ewidencjonowania przychodów jest możliwe „jeżeli świadczenie tych usług zgodnie z warunkami określonymi w poz. 37 załącznika do rozporządzenia ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków”. Ponadto zwolnienie przysługuje, gdy usługa jest świadczona w formie online lub telefonicznie, a zapłata za świadczoną usługę trafia na konto bankowe, za pośrednictwem poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z dokumentacji jasno wynika, jakich czynności dotyczyła świadczona usługa.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy prawnicy, którzy świadczą usługi wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków, mają obowiązek zakupu i ewidencjonowania przychodów przy pomocy kasy fiskalnej?

Czy prawnicy, którzy sporadycznie wykonują usługi prawnicze w kancelarii dla osób fizycznych, muszą ewidencjonować przychody za pomocą kasy fiskalnej?

Czy prawnicy, którzy są czynnymi podatnikami VAT, muszą zakupić i ewidencjonować przychody za pomocą kasy fiskalnej - w sytuacji, gdy na każdą wykonaną usługę wystawiają fakturę?

Czy Ministerstwo Finansów rozważa zmianę przepisów w ten sposób, aby utrzymać zwolnienie z ewidencjonowania na kasie fiskalnej dla prawników w zakresie dotychczasowym lub szerszym?

Poseł Tomasz Rzymkowski

10 lutego 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 19623 w sprawie zwolnienia prawników z ewidencjonowania przychodów na kasie fiskalnej

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację nr 19623 z 16 lutego 2021 r., którą złożył Pan Poseł Tomasz Rzymkowski w sprawie z...