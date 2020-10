Każdy może zorganizować turniej pokera - choć trzeba pokonać pewne przeszkody

Zgodnie ustawą o grach hazardowych, gra w pokera może być urządzana w formie turnieju gry w pokera, jeżeli wygraną są nagrody rzeczowe, których wartość nie przekracza 50% kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 ustawy, podmiot dokonał zgłoszenia organizacji takiego turnieju dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania turnieju gry w pokera, jak również posiada on regulamin turnieju gry w pokera poza kasynem gry zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. To na początek - poinformowało MF odpowiadając na interpelację.