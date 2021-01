Kategorie podatników mogących stosować kasy wirtualne

Po co takie kasy

Kasa rejestrująca to zwykle niemały wydatek. W dodatku nie generujący żadnego przychodu a służący jedynie do wypełnienia obowiązków wobec fiskusa. Właściwie przedsiębiorca mógłby oczekiwać, iż państwo zapewni mu narzędzia służące do wywiązywania się z powinności wobec niego. Owszem, istnieje ulga na zakup kasy, ale ta nie kompensuje w pełni wydatków na jej zakup. Na nowy typ kas zdecydowano się celem obniżenia kosztów związanych z wymianą starych urządzeń ewidencyjnych. Wirtualna kasa rejestrująca, będąca w istocie oprogramowaniem, jest zdecydowanie tańsza w utrzymaniu od zwykłej kasy online.