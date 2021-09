Kasy fiskalne: Korekta sprzedaży nie tylko na podstawie przepisowej ewidencji

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wskazał, że 1 marca 2021 r. otworzył działalność gospodarczą PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie. Biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem sprzedaży miały być usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w dniu 19 marca 2021 r. zakupił kasę fiskalną online. W okresie od 24 marca 2021 r. do 11 maja 2021 r. ucząc się obsługi kasy, pomyłkowo nabijał paragony. Przedsiębiorca nie wiedział, że kasa jest już zafiskalizowana.

11 maja 2021 r. przedsiębiorca zgłosił się do sprzedawcy kasy celem fiskalizacji, ponieważ zamierzał rozpocząć sprzedaż usług. Wówczas został poinformowany, że błędnie wprowadzone paragony są zarejestrowane w pamięci kasy i nie ma możliwości ich anulowania. Serwisant wydrukował łączny raport okresowy do 24 marca 2021 r. do 11 maja 2021 r., z którego wynika, że cała sprzedaż błędnie zaewidencjonowana wynosi brutto 50 648 zł w tym VAT 4659 zł. Część błędnych paragonów została wyrzucona, pozostały paragony z 9 maja 2021 r.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy jego błąd można skorygować pisząc protokół błędnie wprowadzonych danych do kasy fiskalnej w ewidencji korekt, z której będzie wynikać kwota korekty sprzedaży i podatku należnego oraz przyczyna zaistniałej korekty. Jego zdaniem, błędnie zaewidencjonowaną sprzedaż w trakcie nauki obsługi kasy fiskalnej, można skorygować opisując pomyłkę w prowadzonej ewidencji korekt dla kasy rejestrującej, ponieważ w okresie od 24 marca 2021 r do 11 maja 2021 r nie wykonał żadnej usługi dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem przedsiębiorcy. W wydanej interpretacji organ stwierdził:

Odnosząc się do sposobu skorygowania kwoty ujętej na paragonach fiskalnych, należy zauważyć, że przepisy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących wskazują na obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji, jednakże wyłącznie w przypadku zwrotów towarów i uznanych reklamacji, które skutkują zwrotem całości albo części należności, jak również w przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki.

Z § 3 ust. 3 rozporządzenia wynika, że zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości albo części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej:

datę sprzedaży; nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy; termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi; wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wysokość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży; zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wysokość podatku należnego -w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży; dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży; protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Natomiast stosownie do § 3 ust. 4 rozporządzenia w przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji: