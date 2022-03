Kasa rejestrująca w działalności gastronomicznej

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Istnieje co prawda niezbyt wysoki limit obrotów umożliwiający skorzystanie ze zwolnienia z tego obowiązku, jednak w świetle rozporządzenia wykonawczego do ww. ustawy, a dotyczącego zwolnień ze stosowania tego sposobu ewidencji, nie dotyczy on usług związanych z wyżywieniem, a zatem objętych PKWiU 56, wyłącznie:

świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

usług przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).

Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych musi być więc ewidencjonowane za pomocą kas rejestrujących. Jest to niezbędne już od wykonania na ich rzecz pierwszej tego rodzaju czynności.

Food truck

Należy zwrócić uwagę na użycie pojęcia „stacjonarne”. Oznacza to, że istnieje w przypadku pewnych placówek gastronomicznych furtka do zastosowania zwolnienia ze względu na wysokość obrotów. Dotyczy ona mianowicie placówek niestacjonarnych. Chodzi o food trucki. Ich bazą konstrukcyjną są samochody co czyni z nich ruchome punkty gastronomiczne. Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego do placówek gastronomicznych nie zalicza się ruchomych punktów sprzedaży detalicznej oraz automatów sprzedażowych.

Warto też zwrócić uwagę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 czerwca 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.281.2020.2.MN. Stwierdza on w niej, iż trudno samochód typu „food truck” uznać za placówkę gastronomiczną o charakterze stacjonarnym, skoro pojazd ten nie znajduje się stale w jednym miejscu, ale zmienia swe położenie co jakiś czas. Dodał też, że również z punktu widzenia klientów nie można uznać takiego punktu za placówkę stacjonarną, ponieważ nie jest ona zlokalizowana w żadnym konkretnym miejscu o stałym adresie, do którego klient mógłby się w każdym czasie udać i skorzystać z oferowanych tam usług gastronomicznych. Oznacza to zatem, że sprzedaż w food truckach objęta jest limitem obrotów, dopiero po którego przekroczeniu stosowanie kasy fiskalnej staje się obligatoryjne.

Zakład produkcyjny

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 maja 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.142.2020.2.MT wyjaśnia z kolei, że zakłady produkcyjne nie są zaliczane ...