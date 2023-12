Kasa fiskalna w przypadku rozszerzenia działalności

Przedsiębiorca prowadzi sprzedaż przez Internet za pośrednictwem platformy e-handlu produktami, które są zwolnione z obowiązku posiadania kasy rejestrującej, wszystkie transakcje opłacane są przelewem. Obecnie chciałby rozszerzyć działalność o detaliczną i bezpośrednią sprzedaż produktów spożywczych na targach, co powoduje obowiązek posiadania kasy rejestrującej i wystawianie paragonu do każdej transakcji gotówkowej i bezgotówkowej. Czy w takim wypadku przedsiębiorca będzie miał obowiązek do ewidencjonowania na kasie każdej sprzedaży dokonanej przez Internet?