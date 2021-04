Kasa fiskalna w biurze rachunkowym

Przy świadczeniu kompleksowych usług księgowych, kadrowo-płacowych oraz sporządzaniu deklaracji do ZUS i do Urzędu Skarbowego nadal obowiązują zasady ogólne, ponieważ biuro nie świadczy usług doradczych. Oznacza to, że świadcząc usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych można korzystać ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży wskazanych usług ze względu na nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym kwoty obrotu w wysokości 20 000 zł.

Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą - biuro rachunkowe i od lutego 2018 roku korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W ramach działalności gospodarczej świadczy następujące usługi:

kompleksowe usługi księgowe (polegające na prowadzeniu w imieniu i na rzecz podatników ksiąg podatkowych, rejestrów sprzedaży i zakupu VAT i innych ewidencji do celów podatkowych),

usługi kadrowo-płacowe (naliczanie wynagrodzeń pracowników, prowadzenie akt osobowych naliczanie składek ZUS),

obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie deklaracji do ZUS i do Urzędu Skarbowego.

Usługi świadczone są wyłącznie na rzecz klientów prowadzących działalność gospodarczą w ramach zawartych umów na obsługę świadczoną przez biuro rachunkowe. Okazjonalnie były również świadczone usługi polegające na sporządzeniu zeznania rocznego PIT-37 lub PIT-36 dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (od dwóch lat nie wykonuje żadnych usług dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej).

Świadczone przez podatniczkę usługi zostały sklasyfikowane pod symbolem: PKWiU: 69.20.2 - usługi rachunkowo-księgowe, PKD: 69.20.Z.

Podatniczka w ramach zawartych umów posiada pełnomocnictwa do składania dokumentów w imieniu klienta (UPL-1) do Urzędu Skarbowego oraz do składania dokumentów do ZUS. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, (świadectwo kwalifikacyjne). Nie posiada jednak uprawnień do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego, nie zatrudnia również osób posiadających uprawnienia doradcy podatkowego. W ramach świadczonych usług udziela wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych podatnikom i płatnikom (wyłącznie klientom biura, z którymi wiąże ją umowa o prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji podatkowych). Nie udziela natomiast na ich zlecenie lub na ich rzecz porad ani opinii. W ramach świadczonych usług nie reprezentuje podatników, płatników w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych. Nie świadczy usług doradztwa podatkowego. Dotychczas w żadnym z lat podatkowych nie przekroczyła kwoty 20 000 zł sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Usługi te bowiem były świadczone okazjonalnie i nigdy nie stanowiły głównego ani nawet znaczącego źródła przychodu.

Stosując się do błędnej wykładni przepisów obowiązujących w 12/2014 roku podatniczka zakupiła kasę fiskalną, która została zafiskalizowana 12 stycznia 2015 r. Od stycznia 2015 roku prowadziła ewidencję sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych.

We wniosku o interpretację podatniczka chciała dowiedzieć się czy może zrezygnować z prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kasy fiskalnej, zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2015 roku. W jej opinii - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z podatniczką. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęte zostały usługi doradztwa podatkowego (§ 4 pkt 2. lit. h rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących). Zaznaczyć należy, że wyłączenia te dotyczą czynności, a nie przedstawicieli zawodu.

Termin „doradztwo” obejmować może szereg usług doradczych, np. podatkowe, gospodarcze, czy finansowe. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN, pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć tego, „kto udziela porad”. Natomiast „doradza...