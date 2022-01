KAS zapewnia: Nie będzie kar za nieświadome błędy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Krajowej Administracji Skarbowej, aby w okresie dwóch pierwszych kwartałów 2022 r. działania urzędników KAS nakierowane były na objaśnianie i pomoc przedsiębiorcom w praktycznym wdrożeniu przepisów Polskiego Ładu. W odpowiedzi na apel Adama Abramowicza, Rzecznika MŚP, Mariusz Gojny, Podsekretarz Stanu Zastępca Szefa KAS zapewnia, że Krajowa Administracja Skarbowa realizując zadania stara się wspierać podatników we właściwym wypełnianiu ich obowiązków. Wsparcie to nabiera szczególnego znaczenia w momencie wprowadzenia kompleksowych zmian, jak te zawarte w przepisach Polskiego Ładu.