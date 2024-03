Karta lunch pass dla pracowników nie zawsze bez składek ZUS

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wskazał, że zamierza przyjąć Regulamin wydawania i korzystania z kart przedpłaconych. Na podstawie tego regulaminu pracownicy uzyskają prawo do otrzymania karty przedpłaconej w celu nabycia wyłącznie posiłku. Zgodnie z regulaminem przez posiłek należy rozumieć zarówno gotowe posiłki, jak i przetworzone produkty żywnościowe, nadające się do bezpośredniego spożycia, a posiłku nie stanowią artykuły spożywcze, nawet te zakupione w celu przygotowania posiłku we własnym zakresie.

Wartość kart przedpłaconych, wydawanych pracownikom, uprawniających do nabycia wyłącznie posiłku lub zakupu produktów żywnościowych będzie stanowiła przychód ze stosunku pracy w myśl przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pracownik nie będzie miał prawa do ekwiwalentu pieniężnego w zamian za niewykorzystane środki znajdujące się na karcie przedpłaconej. Wprowadzając karty przedpłacone przedsiębiorca zobowiąże pracownika - poprzez odpowiedni zapis w regulaminie - do zakupu, w placówkach gastronomicznych lub handlowych, wyłącznie gotowych posiłków oraz przetworzonych produktów żywnościowych, które nadają się do bezpośredniego spożycia. Pracodawca wprost zakaże również używania karty do zakupu produktów innych niż gotowe posiłki.

W celu realizacji przyznanego pracownikom uprawnienia przedsiębiorca zamierza zakupić usługę, polegającą na udostępnieniu przedsiębiorcy karty przedpłaconej typu lunch pass, w celu ich dalszego udostępnienia pracownikom. Zgodnie z regulaminem karty typu lunch pass, karta uprawnia do nabycia posiłków oraz artykułów spożywczych, natomiast dostawca karty wprost zakazuje używania jej do zakupu artykułów chemicznych, artykułów odzieżowych, alkoholi, tytoniu i paliw.

Przedsiębiorca zamierza udostępnić pracownikom kartę na zakupy spożywcze, tak aby pracownicy mieli możliwość zakupu posiłku w powiększonej sieci placówek handlowych, które akceptują kartę. Przedsiębiorca wskazał, że karta tylko i wyłącznie na posiłki, akceptowana jest w restauracjach/barach mlecznych, natomiast karta na zakupy spożywcze pozwoli na zakup posiłku (gotowego posiłku, jak i przetworzonego produktu żywnościowego, nadającego się do bezpośredniego spożycia) także w innych placówkach handlowych, dysponujących takim asortymentem. Karta typu lunch pass daje możliwość weryfikacji historii transakcji, jednak nie daje możliwości weryfikacji, czy w placówce handlowej pracownik zakupił posiłek gotowy do spożycia. Pracodawca nie będzie gromadził dokumentacji, potwierdzającej produkty nabyte za pomocą karty lunch pass, czy zobowiązywał do takiego gromadzenia pracowników.

W związku z powyższym przedsiębiorca zapytał:

czy przychód z tytułu kart przedpłaconych, takich jak karta lunch pass, niedających możliwości weryfikacji, czy w placówce handlowej pracownik zakupił posiłek gotowy do spożycia, powinien być wyłączony z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe? czy pracodawca jest zobowiązany do gromadzenia dokumentacji, potwierdzającej produkty nabyte za pomocą karty przedpłaconej typu lunch pass lub do nałożenia takiego obowiązku na pracowników?

W ocenie przedsiębiorcy karty przedpłacone, wydawane pracownikom na podstawie zapisów zawartych w regulaminie, przyjętym przez przedsiębiorcę, uprawniające do nabycia wyłącznie posiłku lub zakupu produktów przetworzonych gotowych do spożycia do kwoty 450 zł miesięcznie, powinny być zwolnione z opłacania składek, pomimo technicznej możliwości dokonania zakupu za pomocą karty także innych artykułów spożywczych oraz pomimo braku możliwości weryfikacji, czy w placówce handlowej pracowników zakupił posiłek gotowy do spożycia. Pracodawca w zwi...