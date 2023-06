Jednorazowa amortyzacja tylko dla przedsiębiorców

We wniosku o interpretację podatnik wyjaśnił, że jest współwłaścicielem kamienicy, drugim właścicielem jest jego ojciec, w której mieszczą się lokale mieszkalne (wynajmuje lokale i zajmuje jeden z nich) oraz lokale niemieszkalne (sklepy). Do tej pory rozliczał się z Urzędem Skarbowym z najmu prywatnego, poprzez płacenie podatku na zasadach ogólnych od osób fizycznych. Podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej. Na przełomie lutego i marca 2022 r. zamontował pompę ciepła, która jest zlokalizowana w piwnicy tego budynku w taki sposób, że istnieje możliwość jej demontażu i zamontowania w innym miejscu. Pompa ciepła jest klasyfikowana w grupie 6, rodzaj 669 KŚT. Wartość poniesionej inwestycji wynosi ok. 71 tys. zł brutto (stawka VAT 8%). Podatnik uważa, że spełnia warunki statusu małego podatnika. Jest współwłaścicielem pompy ciepła wraz z ojcem. Zakupił pompę ciepła z własnych środków. Nie korzystał z żadnej formy dofinansowania. Zakupiona pompa ciepła była fabrycznie nowa. Podatnik wprowadził pompę ciepła do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Podatnik zapytał, czy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ww. urządzenie można zamortyzować jednorazowo w miesiącu przekazania do użytkowania. Jego zdaniem - tak.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

Zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Z kolei, stosownie do art. 22k ust. 9 ww. ustawy przy określaniu limitu, o którym mowa w ust. 7, nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 10 000 zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22f ust. 3.

W myśl ar...