Jednorazowa amortyzacja systemu fotowoltaicznego

Jeżeli przedsiębiorca spełnia kryteria „małego podatnika”, a nabyta mikroinstalacja fotowoltaiczna stanowi samodzielny środek trwały zaliczony do grupy 6 Klasyfikacji Środków Trwałych, który zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku podatkowym, to zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie mógł dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej tego środka trwałego (mikroinstalacji fotowoltaicznej), do wysokości określonego w przepisach prawa limitu, przy jednoczesnym zachowaniu warunków pomocy de minimis.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług najmu pomieszczeń handlowo-usługowych, a budynek oferowany najemcom nie stanowi jego własności. Rozlicza się według tzw. zasad ogólnych. Jest małym podatnikiem, o którym mowa w art. 5a ust. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedsiębiorca rozważa inwestycję polegającą na budowie dachowych mikroinstalacji fotowoltaicznych zakładanych na stelażu (dalej: mikroinstalacja fotowoltaiczna). Koszt inwestycji szacowany jest na 135 tys. zł netto. Mikroinstalacja fotowoltaiczna będzie samodzielnym urządzeniem, które będzie miało cechy właściwe dla środka trwałego (w szczególności kompletność, zdatność do użytku w dniu przyjęcia do używania i dłuższy niż rok przewidywany okres używania na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą). Finansowanie inwestycji odbędzie się w oparciu o bankowy kredyt inwestycyjny. Zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej o wartości początkowej równej kwocie netto zakupu (przysługiwało będzie prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z inwestycji) powiększonej o odsetki od kredytu inwestycyjnego naliczone do dnia oddania środka trwałego do używania zostanie zaewidencjonowany w ewidencji środków trwałych. W 2023 r. przedsiębiorca nie dokonywał żadnych jednorazowych odpisów amortyzacyjnych przewidzianych w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mikroinstalacja fotowoltaiczna zamontowana zostanie na stelażu dedykowanym instalacjom fotowoltaicznym, a sposób ich montażu nie wpływa na substancję budynku i możliwy jest demontaż mikroinstalacji fotowoltaicznej i przeniesienie jej w inne miejsce, gdzie będzie mogła spełniać te same funkcje. Sposób demontażu nie wpłynie bowiem na stan techniczny mikroinstalacji fotowoltaicznej, w tym nie zostaną zmniejszone parametry techniczne mikroinstalacji fotowoltaicznej. Sama konstrukcja budynku podczas ewentualnej deinstalacji mikroinstalacji fotowoltaicznej nie zostanie naruszona. Ponadto przedsiębiorca wskazał, że właściwym numerem Klasyfikacji Środków Trwałych dla mikroinstalacji fotowoltaicznej jest symbol w grupowaniu KŚT w grupie 6, podgrupie 66, rodzaj 669 - „Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe”.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy po wprowadzeniu mikroinstalacji fotowoltaicznej do ewidencji środków trwałych będzie możliwa jej jednorazowa amortyzacja w rozliczeniu za miesiąc oddania inwestycji do użytkowania.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał:

Jedną z metod amortyzacji przewidzianą przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest tzw. j...