Jednorazowa amortyzacja Covid-19 także dla budynku

Skoro w budynku będą produkowane towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19, a art. 52s ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi katalog otwarty towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, to uznać należy, że wytwarzane w budynku towary, będą wypełniać dyspozycję zawartą w treści ww. art. 52s ust. 2 ww. ustawy, a nabyty budynek, w którym produkowane będą te wyroby/towary/odzież, będzie środkiem trwałym, o którym w ww. art. 52s ust. 1 tej ustawy, od którego będzie można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu nabycia tego budynku i wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Tak Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Podatnicy (wyłącznie wspólnicy będący osobami fizycznymi) prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki, tj. działalność wytwórczą odzieży i pościeli szpitalnej oraz operacyjnej wielokrotnego użytku, a także podkładów i serwet operacyjnych. Produkcja ta jest głównie dostarczana na potrzeby Służby Zdrowia w trybie zamówień publicznych. W związku z tym produkty te spełniają wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych określonych mocą ustawy o wyrobach medycznych oraz innych norm obszarowych. Odzież chirurgiczna (fartuchy, spodnie, czepki) jak i obłożenia chirurgiczne spełniają wymagania zasadnicze norm europejskich dla wyrobów medycznych. Odzież medyczna i bielizna pościelowa jest natomiast wykonana zgodnie z normą obszarową zgodności z normą ENV 14237 - Tekstylia w systemie ochrony zdrowia.

Wspólnicy spółki planują zakup budynku produkcyjnego wraz z działką, na której jest posadowiony oraz skorzystanie z możliwości danej przez art. 52s ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka trwałego w miesiącu wprowadzenia go do ewidencji. Budynek w dacie przyjęcia go do używania będzie zdatny i kompletny do używania. Budynek zostanie wpisany do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Spółka zamierza produkować w tym budynku tekstylia w postaci odzieży i pościeli szpitalnej oraz operacyjnej wielokrotnego użytku. Są to następujące towary i odzież medyczna:

fartuchy chirurgiczne;

odzież chirurgiczna (bluzy, spodnie, czepki);

obłożenia chirurgiczne;

odzież dla pozostałego personelu szpitali, odzież dla pacjentów,

barierowe fartuchy dla odwiedzających,

bielizna pościelowa w postaci podkładów, prześcieradeł, poszew,

barierowe pokrowce na materace, poduszki.

We wniosku o interpretację spółka zadała następujące pytania:

czy istnieje możliwość uznania wytwarzanych w nabywanym budynku towarów za towary określone w art. 52s ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy nabyty budynek, w którym produkowane będą wyroby, o których mowa w pytaniu 1 jest środkiem trwałym, o którym w art. 52s ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy od środka trwałego, o którym mowa w ww. pytaniu można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu nabycia i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Zdaniem spółki, jako że wskazane we wniosku towary które będą produkowane w budynku, który wspólnicy planują nabyć i który zostanie wpisany do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mogą być wykorzystane w celu przeciwdziałania COVID-19 i są w tej walce rekomendowane jako spełniające normy obszarowe, w tym normy udostępnienie jako pomocne w walce z COVID-19 przez PKN to zawierają się w katalogu towarów określonych w ust. 2 art. 52s ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast budynek, o którym mowa w pytaniu 2, jest środkiem trwałym, o którym w art. 52s ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a od nabytego i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych budynku spółka ma prawo dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w koszty podatkowe w miesiącu nabycia i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółk...