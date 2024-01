Jaki limit zwolnienia podmiotowego VAT po odwieszeniu działalności?

Po wznowieniu zawieszonej działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie jest uznawany za podatnika rozpoczynającego działalność, lecz występuje jako podatnik kontynuujący tą działalność. W związku z tym, kwota limitu 200 tys. zł dająca prawo do zwolnienia od podatku od towarów i usług, dotyczy takiego przedsiębiorcy w pełnej wysokości, niezależnie od zawieszenia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, a następnie jej wznowienia (w kolejnych latach).

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wskazał, że w czerwcu 2016 r. otworzył jednoosobową działalność gospodarczą. Zawiesił ją w czerwcu 2018 r. Odwieszenie działalności nastąpiło z dniem 4 lipca 2023 r. jako płatnik VAT zwolniony na podstawie art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT. Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 zł obrotu. Przedsiębiorca zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji w jakiej wysokości przysługuje mu zwolnienie z VAT po odwieszeniu działalności gospodarczej, czy jest to 200 000 zł w pełnej wysokości czy należne proporcjonalnie do dni odwieszenia działalności gospodarczej.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia zawieszenia działalności gospodarczej. Kwestia ta uregulowana została m.in. w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszej ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.

W myśl art. 23 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Zgodnie z treścią przepisu art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca wpisany do ...