Jaki adres na fakturze daje prawo do odliczenia VAT?

Skoro faktury dokumentują nabycie towarów wykorzystywanych przez podatnika, będącego zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, wyłącznie do czynności podlegających opodatkowaniu, to podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT, bez względu na to, czy na fakturze zostanie wskazany adres siedziby działalności czy adres biura handlowego, w którym wykonywana jest działalność, jeśli adresy te są zgodne z danymi identyfikacyjnymi wskazanymi w zgłoszeniu rejestracyjnym.

We wniosku o interpretację spółka, której działalność została zarejestrowana pod adresem zamieszkania jednego ze wspólników - adres ten jest adresem rejestracji. Pod tym adresem nie jest prowadzona działalność handlowa spółki. Faktycznie działalność prowadzona jest w biurze handlowym, które aktualnie mieści się pod innym adresem. Adres ten jako miejsce prowadzenia i wykonywania działalności został zgłoszony w Urzędzie Skarbowym. Adres ten jest również umieszczony we wpisie do CEiDG każdego ze wspólników.

Spółka chciała wiedzieć, czy przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT od towarów i usług z faktur, które otrzymuje od dostawców za zakupiony towar handlowy przeznaczony do dalszej odsprzedaży, jeżeli na takim dokumencie jest podana prawidłowa - pełna nazwa odbiorcy faktury oraz poprawny numer NIP podatnika, bez względu na to czy adres podatnika na takim dokumencie jest wpisany zgodnie z rejestracją działalności, czy biura handlowego, w którym jest wykonywana działalność gospodarcza.

W opinii spółki, przysługuje jej prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT. Oba adresy są bezpośrednio powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą i oba adresy są zgłoszone w US oraz wpisane do CEiDG każdego ze wspólników.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółką. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej „ustawą”), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: