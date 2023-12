Jak wypowiedzieć umowę zlecenia?

Co do zasady umowa zlecenia może zostać rozwiązana bez konieczności zachowywania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia. Jeżeli strony chciałyby takowy ustanowić, powinno to nastąpić w treści umowy (taki zapis można do niej wprowadzić także aneksem).

Umowa zlecenia kończy swój byt:

poprzez jej wykonanie,

poprzez rozwiązanie w drodze wypowiedzenia.

Art. 746 Kodeksu cywilnego wskazuje, że wypowiedzenie umowy zlecenia może nastąpić w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.

Podkreślił to również Sąd Najwyższy w wyroku z 28 września 2004 r., IV CK 640/03 (OSNC 2005/9/157). Okres, na jaki zawarto umowę lub przez jaki jest ona już wykonywana, nie ma przy tym znaczenia.

Wypowiedzenie dokonane przez zleceniodawcę pociąga za sobą konieczność zwrócenia zleceniobiorcy wydatków, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, oraz w razie odpłatnego zlecenia – wypłaty części wynagrodzenia odpowiadającej dotychczasowym czynnościom zleceniobiorcy.

W tym zakresie istotne jednak staje się istnienie ważnego powodu uzasadniającego wypowiedzenie. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, strona wypowiadająca umowę zobowiązana jest do naprawienia szkody powstałej w związku z tym.

Pojęcie „ważny powód” jest bardzo szerokie. Obejmuje swoim zakresem znaczeniowym zarówno sytuacje nieprawidłowego wykonywania umowy (np. zleceniobiorca nie wykonuje umówionych czynności, zleceniodawca nie wypłaca w uzgodnionym terminie wynagrodzenia), jak i wiele innych zdarzeń.

Przykłady takich sytuacji:

Zleceniodawca utracił kontrakt, z którego istnieniem wiązało się wykonywanie pracy przez zleceniobiorcę.

Zleceniodawca zmienił profil działalności.

Zleceniobiorca zmienia miejsce zamieszkania.

W wyroku Sądu Najwyższego z 11 września 2002 r., V CKN 1152/00 (LEX nr 56060), stwierdzono, że możność bezwarunkowego rozwiązania umowy zlecenia przez obydwie strony dotyczy tylko umów zawartych pod tytułem darmym, natomiast w przypadku gdy przyjmujący zlecenie zobowiąże się wykonać czynność za wynagrodzeniem, rozwiązanie umowy przez wolę stron może nastąpić tylko z ważnych przyczyn.

Jeżeli zdarzy się, że umowa zostanie rozwiązana bez ważnego powodu, wówczas stosunek prawny wprawdzie w...