Jak rozliczyć VAT w przypadku samochodów w abonamencie

Używanie samochodu w abonamencie stanowi odmianę najmu długoterminowego. Polega to na tym, że w zamian za wniesienie odpowiednio skalkulowanej opłaty stałej, czyli właśnie abonamentu klient otrzymuje do dyspozycji samochód na czas określony w umowie (z reguły rok lub dwa lata). Wszystkie czynności eksploatacyjne, naprawy, opłaty ubezpieczeniowe mieszczą się w ramach abonamentu. Wkładem podmiotu biorącego pojazd są jedynie koszty paliwa, płynu do spryskiwaczy itp.

Zatem samochód na abonament to forma wynajęcia pojazdu na określony czas. Czy różni się od leasingu? Jak najbardziej. Brak przy korzystaniu z niego opłaty wstępnej. Podczas biegu umowy przedsiębiorca nie jest związany z jednym pojazdem. Może je zmieniać. Sam czas trwania umowy jest także elastyczny. Może on ulec skróceniu za zgodą jej stron i nic nie stoi temu na przeszkodzie. Decyduje wola kontrahentów. Ponieważ istnieje tak znaczna elastyczność, przedsiębiorca – w odróżnieniu od leasingu – całkowicie może z wynajmu zrezygnować. Nie jest natomiast pozbawiony możliwości wykupu pojazdu po zakończeniu umowy.

Obydwie formy korzystania z pojazdu mają swoje zalety i wady lecz najlepiej użyć słowa „cechy”. Bo co dla jednego stanowi zaletę dla innego może okazać się wadą. I na odwrót. Wybór jest więc sprawą indywidualną. W żadnej z form nie może być natomiast popełniony błąd w zakresie rozliczania VAT.

Podstawową wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zasadą jest przysługiwanie prawa do odliczenia w takim zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Dotyczy to zatem również takich rzeczy jak samochody, a te jak wiadomo w działalności gospodarczej wykorzystywane są powszechnie. Powołany przepis nie stanowi o prawnej podstawie tego wykorzystywania. Zatem może się tak dziać na podstawie każdego stosunku zobowiązaniowego, jaki zaistniał pomiędzy kontrahentami. Z ustawy o VAT nie wynika, iż rzeczy w działalności wykorzystywane muszą zostać nabyte a wykorzystujący musi być ich właścicielem by podatek naliczony móc odliczyć. Wracając do samochodów, podatnikom przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących wydatki na najem.

Zgodnie z art. 659 Kodeksu cywilny przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Wynajmujący ma w myśl zasad umowy najmu wydać rzecz najemcy w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w tak...