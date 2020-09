Jak opodatkować dostawę, którą organizuje pierwszy z podmiotów w łańcuchu dostaw?

Dostawy łańcuchowe niejednokrotnie wywołują wątpliwości podatników odnośnie ich właściwego opodatkowania. Rozpatrując transakcje, w których występują co najmniej trzy podmioty warto mieć na uwadze zmiany związane z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady UE 2018/1910 (pakiet Quick fix).

W przedmiotowym artykule zostanie rozpatrzona transakcja, w której podmiot „A”, mający siedzibę na terenie Polski dokonuje sprzedaży towaru na rzecz podmiotu „B”, mającego siedzibę na terenie Czech. Z kolei podmiot „B” dokonuje sprzedaży tego towaru do podmiotu „C”, na terytorium Niemiec. Przy czym towar dostarcza podmiot „A” bezpośrednio do podmiotu „C” na teren Niemiec. Każdy z podmiotów jest zarejestrowany na potrzeby UE VAT na terenie państwa, w którym ma siedzibę.

W opisanej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, dalej jako: ustawa o VAT), zgodnie z którym w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

Powyższy przepis nakazuje przyjąć fikcję prawną, że każdy z podmiotów uczestniczących w łańcuchu dokonał dostawy towarów. Transakcja tego typu jest w istocie transakcją łańcuchową. Jak stanowi art. 22 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku gdy te same towary są przedmiotem kolejnych dostaw oraz są wysyłane lub transportowane bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego w kolejności nabywcy, wysyłkę lub transport przyporządkowuje się wyłącznie jednej dostawie. Miejscem dokonania tej dostawy jest na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Z powyższego przepisu wynika, że transport towarów można przypisać wyłącz...