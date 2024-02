Inflacja wyraźnie niższa. Tarcze osłonowe bliżej wygaszenia

W styczniu br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych zwiększyły się o 3,9 proc. rok do roku – wynika ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wskaźnik inflacji wyniósł 0,4 proc. Eksperci oceniają, że obecnie, przy wyraźnym spadku inflacji, nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla kontynuacji działań osłonowych dotyczących opodatkowania żywności i dopłat do cen prądu.