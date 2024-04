Ile dni wolnych przysługuje pracownikowi za oddanie krwi?

Pracownik zgłosił, że chce oddać krew. Czy pracodawca musi się na to zgodzić? Jeśli tak, to ile wolnego przysługuje pracownikowi z tego tytułu?

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy. Pracownik za czas takiego zwolnienia zachowuje prawo do wynagrodzenia (§ 16 wskazanego rozporządzenia).

Natomiast kwestię u...