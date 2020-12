GTU „01” dotyczy tylko dostawy napojów alkoholowych

Przedsiębiorca jest podatnikiem zajmującym się dystrybucją wyrobów kosmetycznych. Wśród szerokiej gamy produktów znajdują się również wyroby, które zawierają w swoim składzie alkohol etylowy (np. lakiery do paznokci, produkty biobójcze i dezynfekujące do rąk). Czy od 1 października br. przedsiębiorca jest zobowiązany w ewidencji dla celów VAT do oznaczenia dostawy tych produktów kodem „01” Napoje alkoholowe?