Gotowe posiłki i napoje z automatów oraz catering dla pracowników a składki ZUS 

Wartość posiłków z automatów vendingowych finansowanych przez pracodawcę pracownikom oraz wartość dofinansowania do zakupionych gotowych posiłków w formie cateringu dostarczanego do firmy obejmującego również koszty opakowania posiłku oraz koszty jego dowozu nie będą podlegać wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.

Pracodawca w treści wniosku wyjaśnił, że aktualnie doładowuje pracownikom ich indywidualne karty dostępu kwotą 40 zł miesięcznie ze środków obrotowych spółki do wykorzystania w automatach vendingowych. Indywidualna karta przypisana jest do konkretnego pracownika i tylko ten pracownik może z niej korzystać. Udostępnianie karty innym pracownikom jest zabronione. Pracownik może wykorzystać środki na karcie na zakup gorących i zimnych napojów i przekąsek umieszczonych w automatach vendingowych, które znajdują się w stołówkach.

Środki na kartę przekazywane są na początku każdego miesiąca i przechodzą na kolejny miesiąc z zastrzeżeniem, że niewykorzystane środki z ostatnim dniem każdego kwartału są kasowane. Wykorzystane przez pracownika środki w danym miesiącu traktowane są jako świadczenie nieodpłatne, za które nie przysługuje ekwiwalent, stanowiące przychód pracownika. Obciążenie pracownika z tytułu wykorzystania środków na karcie następuje po rozliczeniu wydatków z karty po zamknięciu miesiąca z wynagrodzenia pracownika należnego za ten miesiąc.

W Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy nie ma zapisów dotyczących doładowywania pracownikom indywidualnych kart do wykorzystania w automatach vendingowych.

Pracodawca zamierza wprowadzić system kafeteryjny dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. Każdy pracownik co miesiąc otrzymywał będzie kwotę X zł ze środków obrotowych spółki. W ramach tego systemu pracownik będzie mógł dokonać wyboru określonej usługi lub świadczenia w naturze, np. będzie mógł dofinansować wycieczkę, pobyt w ośrodkach wypoczynkowych, zakupić bilety do kina itp. Pracownik sam będzie decydował na co przeznaczy swoje środki.

Środki na system kafeteryjny przekazywane będą 1 każdego dnia miesiąca i będą przechodzić na kolejny miesiąc z zastrzeżeniem, że niewykorzystane środki zostaną skasowane na dwa dni robocze przed zakończeniem bieżącego roku kalendarzowego. W systemie lunchingowym pracownik będzie mógł zamówić gotowe posiłki, które dostarczane będą do firmy w pudełkach z oznaczeniem konkretnego pracownika, codziennie o godz. 10.00 i 18:00 do wyznaczonych w firmie miejsc.

W kolejnych miesiącach działania systemu, pracownik sam będzie określał jak, te środki mają być rozdzielone: czy całość ma być przekazywana na system kafeteryjny czy na lunchig i w jakich wysokościach. Niewykorzystane środki na zakup posiłków (lunching) w danym miesiącu, zasilą system kafeteryjny w kolejnym zasileniu konta pracownika.

Obciążenie pracownika z tytułu wyżej wykorzystanych środków nastąpi po zamknięciu miesiąca z wynagrodzenia pracownika za ten miesiąc na podstawie zestawień wygenerowanych z systemu kafeteryjnego oraz lunchingowego.

W związku z powyższym pracodawca zapytał, czy wartość finansowanych przez firmę posiłków w postaci gotowych do spożycia przekąsek oraz napojów udostępnianych pracownikom poprzez zasilanie kart do wykorzystania w automatach vendingowych, lokalizowanych na terenu zakładu pracy (bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu i możliwości wymiany na gotówkę) oraz zakup gotowych posiłków na platformie kafeteryjnej będzie wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W jego opinii - tak.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy w...