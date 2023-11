Fundusz Ochrony Rolnictwa. Jak rozliczyć rekompensaty i wpłaty - MF wyjaśnia

Na gruncie przepisów ustawy PIT, kwoty rekompensat wypłaconych na podstawie ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, co do zasady, stanowią przychody z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT, które korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47h ustawy PIT. Natomiast wpłaty na FOR mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, na podstawie ogólnej zasady, wynikającej z art. 22 ust. 1 ustawy PIT i art. 15 ust. 1 ustawy CIT.