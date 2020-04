FOR krytycznie o ostatnich decyzjach podjętych przez NBP

Ostatnie decyzje Narodowego Banku Polskiego budzą poważne wątpliwości co do ich zgodności z zasadami polityki finansowej oraz konstytucyjną zasadą odpowiedzialności ws. dbania o wartość pieniądza – twierdzi fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Wątpliwości budzi m.in. kwestia skupu przez NBP obligacji gwarantowanych przez rząd.

Eksperci FOR krytycznie oceniają zapowiedziany w tym tygodniu przez rząd skup obligacji gwarantowanych przez rząd. Fundacja twierdzi, że to droga do naruszenia konstytucyjnego limitu długu publicznego, a jednocześnie decyzja znosi granice dla finansowania wydatków budżetowych przez bank centralny.

– Skup ten w połączeniu z zapowiedzianym kredytem wekslowym na refinansowanie kredytów dla przedsiębiorstw grozi zarazem powrotem to patologii monobanku. Firmy mające dojścia do władzy zyskają pra...