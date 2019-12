Firmy skorzystają z automatyzacji procesów biznesowych?

Dzięki automatyzacji procesów biznesowych (tzw. RPA) przedsiębiorstwa mogą zanotować przeszło 30 proc. oszczędności m.in. w finansach, księgowości, HR, IT i łańcuchach dostaw – wynika z prognoz firmy doradczej PwC. Szacuje się, że aż 45 proc. czynności może zostać zautomatyzowanych.

Zdaniem ekspertów PwC, automatyzacja procesów (robotic process automation – RPA) to pierwszy krok na drodze do uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, które wkrótce mogą być niezbędne do utrzymania konkurencyjności rynkowej.

W przypadku automatyzacji procesów biznesowych narzędzia RPA pozwalają na stosowanie inteligentnego oprogramowania służącego do odwzorowywania zadań wykonywanych przez ludzi. Jak wyjaśniają eksperci PwC...