Firmowy najem a obowiązek opłacania składek ZUS w okresie zawieszenia działalności

W okresie zawieszenia wykonywania działalności nie powstaje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Wymierzanie i pobieranie składek jest bowiem ściśle związane z istnieniem obowiązku ubezpieczeń społecznych. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za okres od daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej do momentu jej zawieszenia, z wyłączeniem okresu na który wykonywanie działalności zostało zawieszone.

We wniosku o interpretację przedsiębiorcę wyjaśnił, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie handlu, dodatkowo jest właścicielem lokalu handlowo-usługowego, który jest przedmiotem najmu i stanowi środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej. W ramach umowy najmu zobowiązał się wcześniej do oddania lokalu handlowo usługowego do używania najemcy w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Ze względu na niespełnianie obecnie wszystkich przesłanek przesądzających o prowadzeniu przez podatnika działalności gospodarczej, przedsiębiorca planuje zawieszenie prowadzonej przez niego działalności handlowej. W szczególności, zawarta umowa długoterminowego najmu nieruchomości nie wypełnia przesłanki zorganizowanej działalności, gdyż nie wymaga ona aktualnie od przedsiębiorcy żadnego aktywnego działania i ingerencji w prowadzoną działalność. Nie wyklucza jednak, że działalność zostanie w przyszłości wznowiona w szerszym zakresie lub alternatywnie przedsiębiorca zamknie jednoosobową działalność gospodarczą i definitywnie zakończy jej prowadzenie na własny rachunek.

Przedsiębiorca zapytał, czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej i jednoczesnym przyjmowaniu należności wynikających ze zobowiązań powstałych przed zawieszeniem działalności gospodarczej, będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. W jego ocenie nie będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazał:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ustalania prawidłowej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1 ww. ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.

Natomiast w myśl art. 13 pkt 4 w...