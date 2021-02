Firma kupuje nowy samochód od osoby fizycznej

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług odnoszą się w swym zakresie tylko i wyłącznie do bezwzględnego objęcia obowiązkiem podatkowym w zakresie VAT sprzedaży lub kupna nowego samochodu, ale w obrocie z krajami Unii Europejskiej. W takiej sytuacji, niezależnie od tego, czy jest to osoba prywatna, czy przedsiębiorca VAT-owiec, transakcja zawsze będzie wiązała się z rozliczeniem podatku VAT. Niemniej w odniesieniu do transakcji tego samego typu w kraju powyższe regulacje nie obowiązują. W konsekwencji oznacza to, że procedura kupna samochodu uznawanego za nowy będzie opodatkowana tak samo jak kupno samochodu używanego do firmy. W omawianym kontekście przedmiotem rozważań jest nabycie samochodu przez firmę od osoby prywatnej. Powyższe oznacza, że transakcja kupna samochodu zostanie udokumentowana zawartą pomiędzy stronami umową kupna/sprzedaży.

