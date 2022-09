Faktury rozliczane w ramach OSS w JPK_VAT

Czy od momentu rejestracji w systemie OSS, posiadając dowody potwierdzające dostarczenie wysłanych towarów do nabywców niebędących podatnikami podatku VAT mających miejsca zamieszkania na terytorium państw członkowskich zakończenia wysyłki, należy ewidencjonować transakcje jako dostawy towarów na terytorium kraju oraz wykazać je w pliku JPK_VAT?

Spółka zajmuje się internetową sprzedażą detaliczną oraz hurtową, głównie bielizny i akcesoriów dziecięcych w Polsce i na świecie. W tym celu zawarła umowę współpracy z podmiotem prowadzącym elektroniczną platformę sprzedażową (dalej: „Marketplace”), tj. stronę internetową, na której oferowane są produkty wielu sprzedawców, w tym produkty spółki (podmiot ten ma siedzibę działalności na terytorium Litwy). Nabywcami produktów spółki są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące podatnikami podatku od wartości dodanej mający miejsca zamieszkania na terytorium krajów Unii Europejskiej, m.in. Litwa, Łotwa, Estonia.

Proces realizacji zamówienia przebiega w następujący sposób:

Konsument dokonuje zakupu produktu poprzez funkcję „dodaj do koszyka”, następnie opłaca zamówienie i wskazuje dokładny adres dostawy na terenie kraju UE (innego niż Polska). Spółka wystawia na Konsumenta fakturę dokumentującą powyższą sprzedaż (faktura jest wysyłana drogą elektroniczną). System Marketplace automatycznie generuje etykietę wysyłkową z adresem docelowym Konsumenta (na etykiecie jako nadawca jest wskazany Marketplace). Spółka organizuje transport paczki ze swojego magazynu do magazynu znajdującego się na terytorium Polski wskazanego przez Marketplace (dalej: „Centrum Logistycznego”) - Spółka uczestniczy w organizacji transportu paczki do Konsumenta z wykorzystaniem Centrum Logistycznego. Centrum Logistyczne organizuje transport paczki do Konsumenta.

Spółka jest zarejestrowana w procedurze OSS.

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) ma miejsce jeżeli towary są wysyłane lub transportowane z jednego państwa członkowskiego (nie musi to być Polska) do innego państwa członkowskiego, a dostawa towarów musi być dokonywana na rzecz:

podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, w przypadku których nie występuje opodatkowanie tego nabycia jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

każdej innej osoby niebędącej podatnikiem.

Przedmiotem WSTO mogą być towary wyprodukowane w UE lub towary, które zostały już dopuszczone do swobodnego obrotu w UE i które znajdują się na jej terytorium i są dostarczane nabywcom w UE. WSTO nie stosuje się w odniesieniu do:

nowych środków transportu,

towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz,

dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków, towarów używanych - jednak tylko wówczas, gdy podstawę opodatkowania ustala się zgodnie z procedurami szczególnymi określonymi w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy.

Co do zasady miejscem dostawy (opodatkowania) w przypadku WSTO jest kraj w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy - czyli kraj konsumenta. Natomiast w sytuacji ...