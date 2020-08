Faktura zbiorcza dokumentująca dostawy towarów

Na porządku dziennym praktyki gospodarczej są sytuacje gdy sprzedawca regularnie dokonuje dostaw na rzecz tego samego kontrahenta. Przedmiotem świadczenia mogą być takie same towary lub też nie. Dla istoty zawieranych transakcji znaczenia to jednak nie ma. Ważne, że sprzedawca i nabywca są ci sami. Można w takim przypadku zadać pytanie czy dostawa taka nie może zostać uznana za sprzedaż towarów o charakterze ciągłym, rozliczaną w okresach rozliczeniowych?

Odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Zwarzyć bowiem należy stanowisko organów skarbowych, przykładowo przedstawione w interpretacjach indywidualnych: Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 maja 2017 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.9.2017.2.KM, czy Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 lipca 2014 r., sygn. ILPP4/443-128/14-6/BA. Wynika z nich, iż gdy sprzedawca jest w stanie ustalić moment rozpoczęcia poszczególnych dostaw, jak i ich zakończenia oraz może określić jednoznacznie ich przedmiot mają one charakter odrębny. Fakt umówienia się przez kontrahentów na miesięczne fakturowanie dostaw nie ma znaczenia.

Podobnie sprawę widziało sądownictwo administracyjne. NSA w wyrokach: z 19 marca 2015 r., sygn. akt I FSK 215/14, czy z 28 października 2016 r., sygn. akt I FSK 425/15, stwierdził, że skoro sprzedawca jest w stanie bez problemów wyszczególnić moment każdej z dokonanych dostaw a także w sposób jednoznaczny określić jej przedmiot, nie jest możliwe uznanie takiej sytuacji za dostawę ciągłą.

Można jednak znaleźć stanowiska odmienne. I tak NSA w wyroku z 11 kwietnia 2017 r., sygn. akt I FSK 1104/15, uznał, że dostawa realizowana w sposób ciągły może następować poprzez wykonywanie świadczeń częściowych. Są dla nich ustalane następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń. Sąd końcowo uznał, że kwestia ewentualnej sprzedaży ciągłej musi zostać oceniona na tle konkretnego stanu faktycznego. Znaczenie zasadnicze będzie tu miała ocena stosunku zobowiązaniowego pomiędzy stronami.

Można więc znaleźć stanowiska „za” jak i „przeciw”. Jednak biorąc pod uwagę zdanie organów podatkowych, sprzedaż ciągłą pojmować – choćby z ostrożności - należy w sposób wąski.

Przykład

Przedsiębiorca produkuje opakowania. Wysyła je swym odbiorcom zgodnie z potrzebami na każde ich żądanie. Wystawianie odrębnych faktur do każdej dostawy jest w takiej sytuacji uciążliwe. Czy wystawienie jednej faktury dokumentującej wszystkie dostawy wykonane w danym miesiącu na rzecz jednego kontrahenta może być dokonane? Jest to co prawda uzasadnione ze względów praktycznych. Ale czy prawo na to zezwala?

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa lub w...