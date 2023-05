Faktura zaliczkowa wystawiona za wcześnie

Może się zdarzyć, iż sprzedawca/usługodawca wystawi zaliczkową fakturę za wcześnie, a więc na ponad 60 dni przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, ewentualnie otrzymaniem zaliczki. Należy wspomnieć, że ustawodawca zastosował mechanizmy prawne mające dyscyplinować sprzedawcę/usługodawcę do niespóźnienia się z wystawieniem faktury kontrahentowi. Czy do zbyt wczesnego wystawienia faktury dojdzie z obawy przed zastosowaniem sankcji czy z innych przyczyn sytuacja taka nie jest niemożliwa. Fakt ten może mieć swoje konsekwencje.

Faktura jest zasadniczym dokumentem potwierdzającym transakcje zawierane pomiędzy podatnikami. Pojęcie to w rozumieniu potocznym jest szersze niż to które przewiduje dla niego ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, gdzie znajduje ono ścisłe ramy prawne swego funkcjonowania. I tak, zgodnie z art. 2 pkt 31, 32 i 32a tej ustawy, ilekroć jest mowa o fakturze rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Fakturą elektroniczną jest z kolei faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Natomiast faktura ustrukturyzowana to faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie.

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ww. ustawy fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę.

Faktury, na podstawie art. 106i ust. 7 tejże ustawy, nie mogą być wystawione wcześniej niż 60. dnia przed:

dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi,

otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT wystawienie faktury zaliczkowej nie znajdzie miejsca w następujących przypadkach:

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

świadczenia niektórych usług m.in. telekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony osób, mienia, obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej, gazu przewodowego,

dostaw towarów, dla których obowiązek podatkowy powstaje w momencie, w którym dostawca sprzedający towary poprzez interfejs elektroniczny lub osoba działająca na jego rzecz otrzymują potwierdzenie płatności, wiadomość o autoryzacji płatności lub zobowiązanie nabywcy do dokonania płatności, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi najwcześniej, bez względu na to, kiedy dojdzie do faktycznej zapłaty kwoty pieniężnej.

Faktura wystawiona za wcześnie to faktura pusta?

Może się zdarzyć, iż sprzedawca/usługodawca wystawi zaliczkową fakturę za wcześnie, a więc na ponad 60 dni przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, ewentualnie otrzymaniem zaliczki.

Na marginesie wspomnieć warto, iż ustawodawca zastosował mechanizmy prawne mające dyscyplinować sprzedawcę/usługodawcę do niespóźnienia się z wystawieniem faktury kontrahentowi. Mam na myśli zapis art. 62 § 1 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy mówiący, iż kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

