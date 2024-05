Faktura za badania techniczne pojazdu w PKPiR

Przedsiębiorca świadczy usługi polegające na zabudowie, rozbudowie i przerabianiu samochodów. Działania te muszą spełniać normy i kryteria wymagane różnymi przepisami, dla spełnienia których niezbędne jest przeprowadzanie badań przez uprawnione jednostki. Badania te są konieczne do zarejestrowania pojazdów lub zmian konstrukcyjnych w pojazdach w wydziałach komunikacji, co jest niezbędne do użytkowania tychże pojazdów. W którą kolumnę podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy księgować faktury za wyżej wymienione badania?