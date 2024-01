Exposé Premiera Donalda Tuska - odpowiedzi w zakresie merytorycznym MF

Nie wiemy, w jaki sposób chce Pan walczyć z zadłużeniem Polski? (Autor: Krzysztof Bosak, Konfederacja)

Zarządzanie długiem publicznym odbywa się na podstawie „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024-2027” przyjętej przez Radę Ministrów 27 września 2023 r., a następnie zaktualizowanej w zakresie prognoz długu publicznego na lata 2023-2024 przez Radę Ministrów na posiedzeniu 19 grudnia 2023 r. Prognozy są spójne z przyjętym przez Radę Ministrów projektem ustawy budżetowej na rok 2024. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem planów rządowych realizujących zapowiedzi ogłoszone w expose, których realizacja będzie uwzględniała ramy fiskalne w zakresie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Pełne uwzględnienie tych planów w średnioterminowej prognozie makroekonomicznej i fiskalnej, w tym również w zakresie prognoz długu publicznego, możliwe będzie w Aktualizacji Programu Konwergencji, którego projekt Minister Finansów przedstawi Radzie Ministrów w kwietniu 2024 r.

Aktualizacja Strategii przewiduje, że:

relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 39,1% w 2023 r., a następnie wzrośnie do 42,5% w 2024 r., pozostając bezpiecznie poniżej progu ostrożnościowego 55% określonego w ustawie o finansach publicznych,

relacja do PKB długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) wyniesie 49,3% na koniec 2023 r. i 54,2% na koniec 2024 r., tj. poniżej wartości referencyjnej zawartej w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Rząd RP będzie przeciwdziałał nadmiernemu zadłużaniu Polski poprzez przestrzeganie reguł fiskalnych zapisanych w prawie krajowym (m.in. zapisanego w Konstytucji RP limitu 60% PKB dla państwowego długu publicznego – art. 216 Konstytucji RP oraz art. 86 i 87 ustawy o finansach publicznych, a także stabilizującej reguły wydatkowej) oraz w prawie UE (zapisane w Traktacie o funkcjonowaniu UE ww. wartości referencyjne dla długu 60% PKB i deficytu 3% PKB sektora instytucji rządowych i samorządowych).

Chciałem zapytać, ponieważ co piąty pracownik w Polsce to pracownik strefy budżetowej, a podwyżki, które pan chce zrobić, są pomiędzy 30% a 20%. Chciałem zapytać Pana czy będzie to dotyczyło również żołnierzy, policjantów, strażaków, itd., lekarzy i całej strefy budżetowej z urzędnikami włącznie? (Autor: Marek Jakubiak, Kukiz15)

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2024 i procedowanym projektem ustawy okołobudżetowej na rok 2024, rząd zabezpieczył środki na podwyżki wynagrodzeń o:

20% dla pracowników państwowej sfery budżetowej, w tym funkcjonariuszy policji, strażaków, żołnierzy, pracowników ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich, pracowników sądów i prokuratur (z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe), a także dla pracowników ZUS i KRUS,

30% dla nauczycieli w oświacie samorządowej i rządowej oraz nauczycieli przedszkolnych, a w przypadku nauczycieli początkujących o 33%. Podwyżkę 30% przewidziano także dla nauczycieli akademickich.

W odniesieniu do lekarzy (w tym innych zawodów medycznych i zawodów działalności podstawowej) finansowanie realizowane jest zasadniczo w ramach NFZ, a proces podwyżkowy ich wynagrodzeń jest regulowany odrębnymi zasadami.

Mówił Pan jedynie o podwyżkach dla nauczycieli 30%, 20% dla całej budżetówki. Nie wiem też, czy zaliczyć do tego ZUS. To też osoby, które oczekują podwyżki, a jednocześnie Pan mówił, że nie ma pieniędzy. Więc komu zabierzecie żeby dać tym osobom podwyżki? (Autor: Barbara Bartuś, PiS)

Fundusz wynagrodzeń osobowych zawarty w planie finansowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowiącym załącznik do projektu ustawy budżetowej na rok 2024 będzie zwiększony o 20% rok do roku, tj. z kwoty 3.973.321 tys. zł do kwoty 4.767.985 tys. zł.

Co z kwotą wolną od podatku? Miało być 100 dni i 60 tys. kwoty wolnej od podatku. Pytam, co z kwotą wolną od podatku? (Autor: Barbara Bartuś, PiS)

Postulat dotyczący podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł pozostaje aktualny. Ze względu na wagę ww. postulatu jego wprowadzenie musi zostać poprzedzone stosownymi analizami, korespondować z wynikami audytu stanu finansów publicznych, uwzględniać wyniki analizy dot. wpływu na systemy IT, w tym czas niezbędny na implementację zmian w systemach informatycznych oraz przetestowanie projektowanych rozwiązań.

Ostatnio w tej Izbie dyskutowaliśmy np. na temat dopłat z budżetu do cen prądu, do in vitro czy do kredytów i te rzeczy mają wspólny mianownik, czyli biedę. Polacy ubożeją w zastraszającym tempie, a ubożeją dlatego, że PiS wprowadził paskudny mechanizm polegający na tym, że rabuje się Polaków ceną, rabuje się ich podatkami, rabuje się ich parapodatkami, opłatami, a w końcu poprzez spółki Skarbu Państwa, później wydając im resztę w postaci zasiłków. Moje pytanie jest takie: Czy Pana rząd ma zamiar kontynuować tę paskudną praktykę, czy może trochę zdejmie obciążenia fiskalne z Polaków, pozwalając im samodzielnie decydować, na co będą wydawać swoje ciężko zarobione pieniądze? (Autor: Ryszard Wilk, Konfederacja)

W zakresie VAT należy wskazać, że jest on podatkiem zharmonizowanym na poziomie Unii Europejskiej, a przepisy krajowe muszą pozostawać w zgodzie z tymi regulacjami, w szczególności z regulacjami dyrektywy VAT1.

W Polsce funkcjonuje rozbudowany system stawek obniżonych VAT, który został skonstruowany w taki sposób, że obejmuje szeroki wachlarz towarów i usług, w tym przede wszystkim...