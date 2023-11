Etat i działalność: Składki ZUS przy niewypłacaniu wynagrodzenia z pracy

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wskazał, że od 1 września 2021 r. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę (pełny wymiar czasu pracy). Umowa przewiduje wynagrodzenie za każdy miesiąc kalendarzowy i jest ono wyższe niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w tym czasie. Wynagrodzenie zgodnie z regulaminem pracy i wynagradzania wypłacane jest za dany miesiąc do dnia 10-tego następnego miesiąca. W grudniu 2022 r. otrzymał wynagrodzenie za listopad 2022 r. i za grudzień 2022 r., co wynika z konieczności wypłaty wynagrodzenia do końca roku kalendarzowego. W związku z tym w ZUS RCA za 12/2022 wykazano jako podstawę wymiaru składki wynagrodzenie za 11.2022 i 12.2022 r. Tym samym ZUS RCA za 01/2023 była zerowa. Analogiczna sytuacja wystąpi prawdopodobnie w grudniu 2023 r. i styczniu 2024 r. Wnioskodawca równolegle z pracą w szkole prowadzi indywidualną działalność gospodarczą i opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami przy zbiegu tytułów ubezpieczenia.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy w styczniu 2023 r. miał prawo opłacić z tytułu działalności gospodarczej tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz czy takie prawo będzie mu przysługiwało w przyszłości, w tym w styczniu 2024 r. Jego zdaniem, za miesiąc styczeń 2023 r. z tytułu indywidualnej działalności gospodarczej obowiązkowe są tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne.

...