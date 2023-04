Estoński CIT - MF wyjaśnia 

1. Czy podlega opodatkowaniu jako dochód z ukrytych zysków unormowanych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość kwot otrzymanych z tytułu umorzenia udziałów z czystego zysku w przypadku, gdy otrzymane wynagrodzenie finansowane jest zyskiem wypracowanym przez spółkę w okresie poprzedzającym stosowanie ryczałtu do dochodów spółek jako formy opodatkowania?

2. Kiedy następuje obowiązek zapłaty podatku z tytułu stanowiącego dochód z ukrytych zysków dochodu z podwyższenia kapitału zakładowego? Czy jest 20 dzień miesiąca następującego po rejestracji podwyższenia kapitału, czy też właściwa jest tu jakaś inna data?

3. Czy stosownie do art. 28m ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wysokość wydatków na nabycie składników majątku udostępnionych do korzystania wspólnikom jest doliczana do dochodów z ukrytych zysków wówczas, gdy składniki te nie podlegają amortyzacji?

4. Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób stosować przesłankę wyłączająca obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych zawartą w art. 11n ust. 1 lit c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (brak straty podatkowej) w przypadku podatników rozliczających się ryczałtem od dochodów spółek?

Grzegorz Gaża, 31.01.2023 r.

W odpowiedzi MF przedstawiło poniższe wyjaśnienia.

Ad. 1

Treść art. 28m ust. 3 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [1] wskazuje, iż przykładowym świadczeniem kreującym dochód z tytułu ukrytych zysków jest wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji), ze zmniejszenia wartości udziału (akcji), z wystąpienia wspólnika ze spółki, ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce.

Powołany przepis referuje do wypłaconego z zysku wynagrodzenia z tytułu m.in. umorzenia udziału (akcji), nie dokonując przy tym rozróżnienia na zysk wypracowany przed oraz po okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. W związku z powyższym, zgodnie z literalnym brzmieniem art. 28m ust. 3 pkt 5 ustawy CIT, do dochodu z tytułu ukrytych zysków należy zaliczyć wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji) wypłacone zarówno z zysku wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem jak i przed okresem opodatkowania ryczałtem.

Ad. 2

Brzmienie art. 28m ust. 3 pkt 6 ustawy CIT wskazuje, iż przykładowym świadczeniem kreującym dochód z tytułu ukrytych zysków jest równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego. Podwyższenie kapitału...