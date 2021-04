Emisja/sprzedaż bonu różnego przeznaczenia a faktura zaliczkowa

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że prowadzi działalność w zakresie zarządzania hotelem i zamierza sprzedawać usługi hotelowe, gastronomiczne, rekreacyjne. Spółka będzie wprowadzać do obiegu bony jednego przeznaczenia (SPV), oraz bony różnego przeznaczenia (MPV). Klient hotelu może nabyć bon do wykorzystania na jeden rodzaj usług, który będzie traktowany jako bon SPV - tutaj od początku będzie wiadomo, jaką stawkę VAT należy zastosować przy emisji/sprzedaży bonu, a zafakturowanie go nastąpi w dniu emisji. Jak wskazała spółka, wątpliwość pojawia się przy emisji/sprzedaży bonu MPV, który będzie mógł zostać zrealizowany do skorzystania z usług dostępnych w obiekcie - o różnych stawkach VAT.

Spółka chciała wiedzieć, czy przy emisji/sprzedaży bonu różnego przeznaczenia MPV, może wydać nabywcy (oprócz dowodu otrzymania zapłaty) fakturę zaliczkową opiewającą na 100% ceny bonu ze stawką VAT odpowiadającą przeważającej części oferowanych usług, tj. 8%, a następnie po wykorzystaniu przez klienta bonu MPV dokonać jej korekty, zgodnie ze stawkami dostarczonych usług - wyliczając od kwoty brutto. Jej zdaniem, przy emisji bonu MPV może zostać wystawiona faktura zaliczkowa w wysokości odpowiadającej otrzymanym środkom.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółką. W wydanej interpretacji organ stwierdził:

Zgodnie z zgodnie z ust. 1 art. 19a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 1a, 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Wyłączeniem od powyższej reguły jest przepis art. 19a ust. 1a ustawy, dotyczący obowiązku podatkowego w przypadku stosowania bonów, zgodnie z którym, w przypadku, o którym mowa w art. 8a ust. 1 i 3, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania transferu bonu jednego przeznaczenia.

W odniesieniu natomiast do obowiązku podatkowego dla bonów różnego przeznaczenia zastosowanie będą miały zasady ogólne wynikające z art. 19a ust. 1 ustawy, czyli podatek stanie się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi i co do zasady powinien zostać rozliczony za ten okres rozliczeniowy. Zatem obowiązek podatkowy dla przedmiotowego bonu MPV powstanie w momencie faktycznej dostawy towaru lub wykonania usługi w zamian za ww. bon tj. podatek stani...