Emerytury czerwcowe po wyroku TK - MRPiPS wyjaśnia

Interpelacja nr 2153 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie tzw. emerytur czerwcowych

do mojego biura poselskiego zwracają się obywatele z problemem tzw. emerytur czerwcowych. W tej sprawie w dniu 15 listopada 2023 r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. P 7/22). Trybunał orzekł, że art. 17 ustawy z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 25a ust. 2 pkt 2 i ust. 2a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - w zakresie, w jakim pomija emerytury przyznane na wniosek zgłoszony przed 1 czerwca 2021 r., jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP. Wyrok został ogłoszony w Dzienniku Ustaw 16 listopada 2023 r. W pisemnym uzasadnieniu TK wskazał na konieczność wykonania wyroku przez ustawodawcę. Wyjaśnił, że jest to wyrok o tzw. pominięciu, który nie prowadzi do zmiany prawa - musi jej dokonać ustawodawca. Podkreślił, że orzekał w trybie tzw. kontroli konkretnej i był związany zakresem zaskarżenia pytania prawnego, uwarunkowanym stanem faktycznym sprawy, w której pytanie przedstawiono. Wyrok dotyczy więc pominięcia wynikającego z art. 17 ustawy nowelizującej z 2021 r. w związku z art. 25 ust. 2 pkt 2 i ust. 2a ustawy emerytalnej, odnoszącego się do „emerytur czerwcowych" przyznanych na wniosek zgłoszony przed 1 czerwca 2021 r.

W związku z powyższym zwracam się z następującymi pytaniami:

Czy w ministerstwie trwają prace nad odpowiednimi regulacjami ustawowymi, wykonującymi ww. wyrok TK? Kiedy planowane jest wniesienie projektu ustawy do Sejmu? Jaki jest koszt wykonania wyroku TK?

Poseł Krzysztof Szczucki

19 marca 2024 r.

Odpowiedź na interpelację nr 2153 w sprawie tzw. emerytur czerwcowych

w związku z interpelacją znak: K10INT2153, Pana Posła Krzysztofa Szczuckiego w sprawie tzw. emerytur czerwcowych, pragnę przekazać, co następuje.

Zgodnie z nowym algorytmem wymiaru emerytury dla ubezpieczonych, urodzonych po 1948 r., którzy zostali objęci reformą emerytalną, świadczenie osoby przechodzącej na emeryturę w czerwcu, obliczane z zastosowaniem tzw. nowych...