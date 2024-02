E-legitymacja osoby niepełnosprawnej wkrótce w aplikacji mObywatel

Interpelacja nr 6 do ministra cyfryzacji w sprawie elektronicznej legitymacji osoby niepełnosprawnej

Szanowny Panie Ministrze,

osoby z niepełnosprawnością z niecierpliwością czekają na wdrożenie elektronicznej legitymacji osoby niepełnosprawnej, która ułatwiłaby im codzienne funkcjonowanie. Dopytują, kiedy będą mogły korzystać z niej w ramach aplikacji mObywatel, ponieważ wcześniejsze zapowiedzi mówiły o wprowadzeniu tego udogodnienia w pierwszym kwartale bieżącego roku. Tymczasem kolejne informacje sugerują, że być może uda się to rozwiązanie wdrożyć jeszcze do końca 2023 roku.

W związku z powyższym pragnę dowiedzieć się, na jak zaawansowanym etapie znajduje się cała procedura i kiedy konkretnie osoby z niepełnosprawnością będą mogły korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Docierają do mnie głosy samych zainteresowanych, że jej wprowadzenie może się jednak przedłużyć, co wywołuje uzasadnione zniecierpliwienie i prośby o przyspieszenie działań.

Elektroniczna legitymacja osoby niepełnosprawnej to szereg udogodnień, np. podczas podróży transportem publicznym, ponieważ coraz więcej pasażerów kupuje bilety przez Internet i okazuje je konduktorowi w wersji elektronicznej na ekranie telefonu. W tej chwili osoba z niepełnosprawnością, która chce przedstawić prawo do ulgi, musi i tak sięgać po fizyczny dokument zamiast po prostu przełączyć aplikację w telefonie. To oczywiście tylko jeden z wielu przykładów, kiedy to...