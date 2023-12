E-korespondencja w e-urzędzie skarbowym dla osób fizycznych i organizacji - o czym trzeba wiedzieć

Usługa e-korespondencji zapewnia stały i nieograniczony dostęp do korespondencji dotyczącej spraw podatkowych zarówno w kraju jak i za granicą. Za jej pomocą można wysyłać i odbierać m.in. pisma w sprawach ogólnych, zaświadczenia, wnioski i zawiadomienia.

Wszystkie dokumenty i zaświadczenia są wysyłane bezpłatnie i natychmiastowo. W e-Urzędzie Skarbowym około 70% zaświadczeń jest wydawane automatycznie, w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund.

Skutki doręczenia e-korespondencji

Aby wysyłać i odbierać pisma i dokumenty elektronicznie, należy wyrazić zgodę na e-Korespondencję. Trzeba w tym celu zalogować się do serwisu e-Urząd Skarbowy, przejść do zakładki „Ustawienia”, wybrać opcję „Zgody i powiadomienia”, a następnie zaznaczyć pole wyboru i zaakceptować zgodę na e-Korespondencję.

Bardzo ważne jest, żeby zaznaczyć też zgodę na otrzymywanie smsem i e-mailem powiadomień o otrzymaniu dokumentu. Dzięki temu nie trzeba będzie sprawdzać konta w e-US w oczekiwaniu na korespondencję. Jeśli zostanie ona wysłana, odbiorca zostanie o tym natychmiast powiadomiony.

Jest to o tyle istotne, ponieważ e-Korespondencja w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) spełnia tę samą funkcję co poczta tradycyjna. Jest to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Jeśli na konto w e-Urzędzie Skarbowym trafi korespondencja to - podobnie jak w przypadku listu papierowego - zostanie ona uznana za doręczoną po upływie 14 dni.

Konto organizacji

Konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym to konto przypisane konkretnej jednostce organizacyjnej, bez względu na jej formę prawną, np.:

spółce kapitałowej lub osobowej,

stowarzyszeniu,

fundacji,

spółdzielni,

grupie kapitałowej,

innej jednostce organizacyjnej.

Organizacja musi posiadać identyfikator podatkowy NIP.

Konto nie dotyczy organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy, a także kancelarii.

Wnioskowanie o przyznanie dostępu do konta organizacji

Dostęp do konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym zostanie przyznany osobie fizycznej, posiadającej PESEL: