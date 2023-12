E-doręczenia zostaną opóźnione o co najmniej kilka miesięcy

Termin wdrożenia regulacji dotyczących e-doręczeń ma zostać przesunięty w czasie o co najmniej kilka miesięcy – wynika z poselskiego projektu nowelizacji, który trafił do Sejmu. Aktualnie obowiązuje data graniczna ustalona na 31 grudnia br. Posłowie Trzeciej Drogi i Lewicy, którzy zgłosili projekt, proponują wskazanie w ustawie, by był to najwcześniej 30 marzec 2024 r. W efekcie m.in. adwokaci, radcy prawni i doradcy podatkowi zostaną później objęci obowiązkami dotyczącymi posiadania adresów do e-doręczeń.